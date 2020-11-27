Раскрыты планы авторитета Шишкана выйти на волю с помощью влиятельных друзей

Раскрыты планы влиятельного криминального авторитета Олега Медведева, известного в преступных кругах как Шишкан или Олег Раменский, выйти на волю из-под ареста по делу об убийствах с помощью друзей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, обвиняемый называл себя крупным бизнесменом и меценатом, который жертвует на благотворительность огромные суммы денег. Но в ходе следствия его утверждения о щедрых пожертвованиях на социально значимые цели не подтвердились, более того, были опровергнуты материалами уголовного дела.

«Следствию известно, что обвиняемый с определенной целью поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги, но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя», — отметила представитель СКР.

В действительности Медведев не является предпринимателем, у него нет легальных источников дохода и он не платил налоги. Это подтверждают данные налоговой службы, согласно которым единственный легальный доход обвиняемый получил в 2013 году в размере 6999 рублей. С них был уплачен налог в 630 рублей. На следствии Медведев заявил о своем принципиальной позиции не платить в бюджет, а на налоги отдавал столько, сколько считал для себя приемлемым.

СКР на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео с обвиняемым.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

На кадрах Медведев заявляет, что не желает платить налоги, потому что какой-нибудь губернатор положит их себе в карман. Также СКР показал запись с места раскопок, где были захоронены убитые участниками ОПГ Шишкана.

В настоящее время расследование дела в отношении Медведева завершено. Он и его адвокаты всеми способами намерены затянуть ознакомление с материалами уголовного дела и добиваться изменения меры пресечения.

Медведев был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.