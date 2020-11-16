Лещенко и Семин остались друзьями обвиненного в расправах авторитета Шишканова

Друзья обвиненного в расправах и других преступлениях влиятельного криминального авторитета Олега Медведева (Шишканов, Олег Раменский) — в том числе известные спортсмены и артисты эстрады — не изменили свое мнение о нем. Об этом защитник фигуранта Елена Сенина сообщила «Коммерсанту».

Как отмечает издание, поручителями Медведева, в частности, выступили Лев Лещенко, Любовь Успенская, Валерий Газзаев и Юрий Семин. Однако, по словам Сениной, этот факт был проигнорирован следствием и судами, как и заслуги Медведева, который активно помогал детским домам, а также финансировал строительство храмов и раменский футбольный клуб «Сатурн».

Между тем Следственный комитет России уже предъявил обвинение в окончательной редакции самому Медведеву и предполагаемым участникам его организованного преступного сообщества (ОПС). По версии следствия, группировка в течение многих лет фактически держала под криминальным контролем Раменский район Подмосковья. При этом бизнесменов, которые отказывались с ними сотрудничать, бандиты запугивали и убивали.

29 октября сообщалось, что в Москве задержали предполагаемого участника ОПС Олега Медведева по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях.

Медведев был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.

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