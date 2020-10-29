Участника ОПГ вора в законе Шишкана задержали по обвинению в убийствах

В Москве задержали участника организованной преступной группировки (ОПГ) вора в законе Шишкана по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанного зовут Олег Соковиков, ему предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц и участии в преступном сообществе. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

В начале октября был задержан еще один член группировки Шишкана Андрей Ивлев. Он арестован по решению суда. Под стражей находятся 17 фигурантов уголовного дела по ОПГ, еще пять человек объявлены в розыск и арестованы заочно.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Шишкан контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.