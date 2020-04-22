Обвиненный в убийстве депутата авторитет Егорка захотел в психбольницу

Уголовное дело в отношении российского криминального авторитета Егора Есина по кличке Егорка, который считается правой рукой вора в законе Шишкана, начали рассматривать в Одессе (Украина). Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Росбалт».

В России Есина заочно обвиняют в участии в преступном сообществе, а также в убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи. На Украине авторитету инкриминируют использование поддельных документов и попытку дачи взятки.

Как отмечает издание, Есин фактически захотел попасть в психбольницу: его адвокаты ходатайствовали о переводе туда своего подзащитного из СИЗО в связи с тем, что в России у него ранее якобы выявили проблемы с психикой. Однако эта просьба защиты Есина была отклонена, как и ходатайство о запрете его экстрадиции в Россию в связи с потенциально плохими условиями содержания.

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Ранее 17 апреля сообщалось, что раскрыта роль Есина в истории с задержанием сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России одного из самых известных адвокатов страны Александра Вершинина: Есин готовился дать показания на вора в законе Василия Христофорова (Вася Воскрес), и юрист был вынужден помочь последнему.

По данным издания, Есин был ближайшим сподвижником вора в законе Шишкана, которого задержали 15 июля 2019 года. Шишкана заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

После задержания босса Есин успел сбежать на Украину, но был задержан в Одессе. Как отмечает источник «Росбалта» в правоохранительных органах, Есин начал вести переговоры с российскими силовиками о возможной сделке со следствием в случае экстрадиции. В частности, авторитет пообещал дать показания на вора в законе Василия Христофорова и рассказать, что тот являлся лидером преступной среды и держателем воровского общака.

В этом случае Христофорову грозило бы обвинение по статье 210.1 УК РФ. Адвокат запросил у Христофорова 300 тысяч долларов за то, чтобы материалы о его лидерстве в преступной среде не превратились в обвинения и международный розыск — но вскоре был задержан сотрудниками ФСБ России.

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