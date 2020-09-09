В Подмосковье у делового центра обнаружили памятник вору в законе Шишкану

В Подмосковном Раменском оперативники обнаружили бюст вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного как Шишкан, в образе конкистадора, расположенный при входе в деловой центр. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Росбалт».

Участник организованной преступной группировки (ОПГ), возглавляемой Шишканом, объяснил оперативникам, что их лидер считал себя «теневым хозяином» Раменского района и попросил скульптора, который принимал участие в строительстве торгового центра, сделать памятник, запечатлев авторитета в образе конкистадора. Так у входа в здание появилась арка с его бюстом.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении вора в законе.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Ранее сообщалось, что следователи изучат причастность вора в законе к убийству Евгении Исаенковой, любовницы бывшего главы Раменского района (Московская область) Андрея Кулакова. Криминалисты восстановили удаленные сообщения в телефоне убитой и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш. Следователи предполагают, что это может быть вор в законе Шишкан.

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