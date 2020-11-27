Стало известно о сорванных ФСБ планах авторитета Шишкана сбежать за границу

Влиятельный криминальный авторитет Олег Медведев, известный в преступных кругах как Шишкан или Олег Раменский, планировал сбежать за границу на постоянное место жительства. Об этом в пятницу, 27 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, Медведев собирался выехать за границу после широкого празднования своего 55-летнего юбилея. Об этом стало известно сотрудникам полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые стали готовить операцию по задержанию криминального авторитета. Она увенчалась успехом, и планы Шишкана оказались сорваны.

При этом, по данным СКР, задержание Медведева и Эдуарда Харькова, одного из наиболее жестоких и опасных участников преступного сообщества Шишкана, стало сигналом к бегству для других активных участников ОПС, которым удалось скрыться за границей.

Однако правоохранительные органы были к этому готовы и в течение нескольких месяцев сумели вычислить местонахождение беглецов. Их начали задерживать уже в сентябре 2019 года на территориях Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областей и на Камчатке. Расследование уголовного дела в отношении соучастников Медведева, скрывшихся за границей, продолжается.

16 ноября сообщалось, что друзья криминального авторитета Олега Медведева — в том числе известные спортсмены и артисты эстрады — не изменили своего мнения о нем. Об этом заявила защитник Медведева Елена Сенина.

Медведев был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.