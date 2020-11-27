Авторитет Шишкан симулировал психическое расстройство по делу об убийствах

Влиятельный криминальный авторитет Олег Медведев, известный в преступных кругах как Шишкан или Олег Раменский, во время следствия симулировал наличие у него психического расстройства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, обвиняемый в убийствах прибегал к разным линиям защиты. Со своей первой командой адвокатов Медведев делал ставку на признание его невменяемым. Чтобы это опровергнуть, следователи добыли медицинские документы и ходатайствовали о проведении ему судебно-психиатрической экспертизы. «Когда стало очевидным, что симулировать психическое расстройство и обмануть психиатров он не в состоянии, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами», — отметила Петренко.

По ее словам, адвокат обвиняемого не являлась на следственные действия, срывала подписание протоколов, пыталась представить себя жертвой следственного произвола. Несмотря на эти усилия, расследование уголовного дела завершено, указала представитель СКР.

В настоящее время Медведев пытается представить уголовное дело против него как заказ влиятельных людей расправиться с ним при помощи правоохранительных органов. Такая версия распространяется в последнее время в СМИ и соцсетях, где Медведева представляют как крупного бизнесмена и мецената, который жертвовал огромные суммы на благотворительность и оказывал материальную поддержку футбольному клубу «Сатурн» в Раменском районе.

Медведев был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.