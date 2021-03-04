Российский генерал объяснил схему хищения 6,7 миллиарда рублей

Бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин объяснил схему хищения 6,7 миллиарда рублей в уголовном деле о предполагаемых махинациях при поставках в вооруженные силы России радиостанций «Азарт». Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии генерала, почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России. Это позволяло существенно экономить на производстве. Таким образом, при исполнении контракта на 18,5 миллиардов рублей можно было похитить 6,7 миллиарда.

Отмечается, что сам Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов». На данный момент он находится под следствием по делу о хищениях при исполнении военных заказов в АО «Воентелеком» более чем на один миллиард рублей. По версии следователей, генерал за вознаграждение пролоббировал интересы предприятия, которое вместе с АО «НПО "Ангстрем"» стало соисполнителем контрактов на производство и поставку «Азартов».

Обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей предъявили бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову в январе прошлого года. В сентябре к этому добавилось обвинение в получении взятки в особо крупном размере.