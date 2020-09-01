Бывшего замглавы Генштаба обвинили во взяточничестве

Бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили новое обвинение. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает ТАСС.

Генерал-полковника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщил следователь Главного военного следственного управления в ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос продления ареста Арсланову.

Следователь потребовал продлить обвиняемому срок содержания по стражей до 6 декабря. К этой дате, по его словам, дело будет завершено и его передадут в прокуратуру.

В январе 2020-го Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей.

Позднее главный свидетель по делу Арсланова заявил, что оговорил генерал-полковника и давал предыдущие показания под давлением. По его словам, к нему в СИЗО пришел следователь по делу «Воентелекома» и неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Они предложили ему за возможность освобождения рассказать об эпизодах преступной деятельности генерала Арсланова, а если таковых нет, то придумать их.

7 февраля 2020 года стало известно о его задержании в Москве сотрудниками военной контрразведки ФСБ.