Появились подробности дела замглавы Генштаба

Появились подробности дела заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Оно касается исполнения контрактов во обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах, пишут «Ведомости».

По данным газеты, первый эпизод связан с контрактом, выполнением которого занималось подведомственное Министерству обороны АО «Воентелеком». Как считают следователи, при реализации контракта на 249,5 миллиона рублей подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 миллиона, включив в соглашение работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании. Дело по этому факту было возбуждено еще осенью, но до сих пор замглавы Генштаба проходил по нему подозреваемым.

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Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций «Азарт». Как следует из материалов дела, в 2015-2018 годах в Вооруженные силы было поставлено 60,3 тысячи таких аппаратов и за счет завышения стоимости похищено 6,7 миллиарда рублей. Арсланов своей вины не признал. Источник издания в правоохранительных органах считает, что Минобороны будет признано потерпевшим по этому эпизоду после того, как следователи установят окончательную сумму ущерба.

Арсланова задержали в Москве 7 февраля и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО на два месяца.

В конце декабря суд арестовал имущество Арсланова.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи Российской армии.

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