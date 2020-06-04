Судья рассказал о попытке бывшего офицера Генштаба выкупить материалы дела

В Москве судья 235-го Гарнизонного военного суда продлил арест бывшему замглавы Генштаба Халилу Арсланову до 6 сентября 2020 года. Он рассказал, что подозреваемый пытался выкупить у военной прокуратуры материалы дела. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает ТАСС.

По данным издания, судья Илья Романенков, рассматривавший вопрос о продлении ареста высокопоставленному офицеру, заявил, что тот пытался за деньги получить информацию о ходе своего уголовного дела. Для этого он встречался с бывшими и действующими сотрудниками Главной военной прокуратуры. В свою очередь, подозреваемый в крупном мошенничестве назвал эти сведения ложью.

7 февраля 2020 года сообщалось, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в крупном мошенничестве, которое касалось исполнения контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах.

Первый эпизод связан с контрактом, выполнением которого занималось подведомственное министерству обороны АО «Воентелеком». Как считают следователи, при реализации контракта на 249,5 миллиона рублей подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 миллиона рублей, включив в соглашение работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании. Дело по этому факту было возбуждено осенью, но до сих пор бывший замглавы Генштаба проходил по нему подозреваемым.

Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций «Азарт». Как следует из материалов дела, в 2015-2018 годах в вооруженные силы было поставлено 60,3 тысячи таких аппаратов и за счет завышения стоимости похищено 6,7 миллиарда рублей.

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