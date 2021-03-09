Названы профессии-лидеры по мелким взяткам

Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Такие профессии назвал РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

По его словам, получение взяток в размере до десяти тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел. Чаще всего взятки дают россияне, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения.

В тот же перечень попали преподаватели учебных заведений, которые берут деньги за положительные оценки при сдаче экзаменов. Сотрудники органов уголовно-исполнительной системы получают взятки за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания.

Ранее заместитель прокурора Таганрога, в настоящее время исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, был задержан при получении взятки в размере 100 тысяч рублей. В отношении зампрокурора возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ: «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)».