Путин отреагировал на бюджетный кризис в регионах

Президент Владимир Путин отреагировал на сообщения о бюджетном кризисе в российских регионах, признав наличие некоторых проблем. Его слова приводит ТАСС.

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна», — отметил глава государства.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Найдется все В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги

По его словам, власти регулярно обращают внимание на состояние региональных финансов, а за последнее время было реализовано немало мер поддержки. «Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и еще 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов», — сказал Путин.

Также он обратился к губернаторам с просьбой представить предложения по мерам, которые способствовали бы экономическому росту в отдельных регионах и в стране в целом. Тех глав регионов, которые «загнали» свои субъекты РФ в «бюджетную ловушку», Путин предложил «самих поместить в ловушку соответствующую».

Ранее 31 марта Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказал возможный бюджетный кризис в некоторых российских регионах. Его наступление может быть связано с тем, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса доходы региональных бюджетов резко снизились, а расходы выросли из-за оказывавшихся мер поддержки экономики. В нынешнем году ожидается сокращение субсидий из федерального центра, которые помогли избежать еще больших проблем в 2020-м.