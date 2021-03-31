Российским регионам предсказали наступление нового кризиса

Российские регионы могут столкнуться с наступлением нового бюджетного кризиса. Такой прогноз дал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Из-за пандемии доходы региональных бюджетов упали в 2020 году, а расходы на финансирование мер по борьбе с вирусом увеличились. Масштабного кризиса тогда помогла избежать финансовая поддержка федеральных властей. Однако в этом году она значительно сократится, сказано в отчете.

Высокая долговая нагрузка и рост заимствований может привести к проблемам для ряда регионов, предсказывают эксперты. Кроме того, в этом году регионам необходимо погасить около 20 процентов бюджетных кредитов, в основном краткосрочных.

Автор доклада и ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков сообщил «Известиям», что отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов больше 84 процентов у Костромской, Псковской, Томской, Орловской областей, Карелии, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. У последних трех индикатор — более 100 процентов. Однако вероятность дефолтов близка к нулю, отметил Волков.

Ранее прокуратура Хакасии добилась отмены закона о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из-за противоречий федеральному законодательству. Проверка показала, что дефицит регионального бюджета оказался выше, чем положено по Бюджетному кодексу.