Назван способ создать в России общество «среднего достатка»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал ряд мер, которые помогут создать в России к 2030 году общество «среднего достатка», пишет РИА Новости.

Он считает, что можно кардинально улучшить качество жизни граждан и снизить социальное неравенство. Это позволит создать в России «сильный, мощный средний класс». При этом Титов заявил, что экономика может расти на пять процентов ежегодно.

Бизнес-омбудсмен уверен, что нужен переход от «ресурсной» и «конкурентной» модели роста, а также создание современных высокодоходных рабочих мест на частных производствах в несырьевом секторе. Этот способ поможет создать общество «среднего достатка». Кроме того, Титов призвал «обеспечить экономический рост не за счет низких издержек на труд, а за счет повышения доходов населения, развития среднего класса».

Ранее президент России Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в регионах из списка «отстающих». В число 10 беднейших субъектов попали Курганская область, Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край и Псковская область.

Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорилось в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.