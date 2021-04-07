На Западе поверили в российскую экономику и нефть

Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает рост ВВП России на 3,8 процента в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев свой прогноз в сторону улучшения. Доклад опубликован на сайте организации.

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Эксперты предсказывают также понижение уровня безработицы в России до 5,4 процента в 2021 году против 5,8 процента в 2020 году. В следующем году ее уровень может опуститься до пяти процентов, полагают в МВФ. Инфляция прогнозируется на уровне 4,5 процента в 2021 году и 3,4 процента в 2022 году.

На Западе поверили и в нефть. Цена на сырье вырастет в 2021 году на 41,7 процента по сравнению с 2020 годом, считают в МВФ (до 58,5 доллара за баррель). В то же время прогноз на 2025 год — падение цены до 50,7 доллара за баррель. ВВП США, согласно оценкам, увеличится на 6,4 процента в текущем году, а экономика Китая — на 8,4 процента.

Российская экономика пострадала значительно меньше других во время пандемии, писал Bloomberg. В агентстве отмечают, что восстановление экономики связано с решением российских властей не вводить еще раз общенациональный карантин.

Также подчеркивается, что относительно мягкие ограничения во время пандемии способствовали тому, что эпидемия не так сильно ударила по ВВП России. Ранее сообщалось, что, согласно новому прогнозу международной страховой компании Euler Hermes, экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году.