Голикова предсказала дальнейшее сокращение численности населения России

Численность населения России в ближайшие несколько лет будет снижаться. Это предсказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Продолжение сокращения численности связано с объективными демографическими трендами, пояснила Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». Политик отметила, что перед государством стоит задача переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый прирост населения за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

В феврале независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Ленте.ру» заявил, что численность населения России к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов. Чтобы предотвратить такое снижение численности населения, нужны большие финансовые вложения, а именно — около пяти триллионов рублей каждый год, считает демограф. По его мнению, на эти меры следует тратить не меньше 4-5 процентов ВВП.

Согласно предварительной оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.