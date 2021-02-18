Названы способы повысить рождаемость в России

Для повышения рождаемости в России необходимо заняться вопросами репатриации и дать молодым матерям возможность учиться и работать дистанционно. Такие способы предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ни материнский капитал, ни пособие на детей сегодня не подвигнут женщин в городах рожать деток в количестве больше двух. Если страны европейские предлагают мигрантам переезжать и тем самым увеличивают трудоспособное население, то нам очень важно заняться всерьез вопросами репатриации, предложить близким по культурным ценностям льготные условия, преференции», — сказала Бессараб.

Также она отметила, что женщинам необходимо иметь возможность совмещать работу и семью. Сейчас, по словам депутата, многие предпочитают сначала сделать карьеру, а о рождении детей задумываются только потом. «В этом плане нам нужно развивать дистанционные форматы... Помочь именно женщине», — подчеркнула Бессараб.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Ленте.ру» заявил, что численность населения России к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов — в 2020 году этот показатель составил около 146 миллионов. Чтобы предотвратить такое снижение численности населения, нужны большие финансовые вложения, а именно — около пяти триллионов рублей каждый год, считает демограф. По его мнению, на эти меры следует тратить не меньше 4-5 процентов ВВП.