Демограф назвал численность населения России

Реальная численность населения России может быть на 4-5 миллионов ниже официальных 147 миллионов человек, считает независимый демограф Алексей Ракша. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру»

«Сегодня по официальным цифрам постоянное население России — 147 миллионов человек, — сказал он. — Но если мы исключим мигрантов и завышение населения на Кавказе и в некоторых других регионах (небольшая часть временных мигрантов на переписи была записана в постоянное население, но это немного по сравнению с завышением численности населения в отдельных республиках), то, думаю, реальная цифра — 142-143 миллиона».

Он отметил, что демографические проблемы в 2020-м и последующих годах для всех крупных стран одинаковы и связаны с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому в России также стоит ждать спада рождаемости и увеличения смертности.

В 2020-м один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад заявил, что к 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек. По его расчетам, в стране будет жить 106 миллионов человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса.