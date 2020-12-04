Россияне назвали возраст наступления старости — по их мнению, это 62 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Социологи отмечают, что в среднем жители страны рассчитывают дожить до 78 лет. Женщины настроены прожить в среднем 81 год, мужчины — 74 года. В идеальных условиях россияне хотели бы умереть не раньше 85 лет.

Пожилые люди, по мнению россиян, чаще всего сталкиваются с такими проблемами, как бедность и низкие пенсии (71 процент опрошенных), болезни и плохое здоровье (44 процента), ненужность и невостребованность (19 процентов) и одиночество (17 процентов).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее в Минтруде подсчитали, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2020 году составила 58,9 года. По нацпроекту «Демография» к концу 2024 года ожидаемая продолжительность здоровой жизни у граждан страны должна вырасти до 67 лет.