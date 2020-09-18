Коронавирус отнял у россиян до десяти лет жизни

Эпидемия коронавируса привела к сокращению жизни россиян примерно на пять-десять лет, рассказал «Известиям» независимый эксперт-демограф Алексей Ракша.

Ранее международный коллектив ученых в США, Великобритании и Португалии подсчитал, сколько лет в среднем отнял COVID-19 у жителей Соединенных Штатов. Для этого была использована формула «потерянных потенциальных лет жизни». От ожидаемой продолжительности жизни вычли возраст зараженных на момент смерти. Полученные цифры были суммированы и поделены на число скончавшихся. В результате получено среднее значение — 10,8 года. Аналогичное исследование проведено в Великобритании, там получилось 14 потерянных лет для мужчин и 12 для женщин. По тем же подсчетам рак груди в среднем отнимает более 18 лет.

На основе этих данных Ракша предположил, что в России показатель должен быть несколько ниже. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, продолжительность жизни в России в среднем на пять лет ниже, чем в США. Во-вторых, в некоторых случаях причиной смерти инфицированных россиян указывается хроническое заболевание, например, онкология, сердечно-сосудистая или дыхательная болезнь. Из-за этого есть смещение летальности в более молодую возрастную группу, и это должно увеличивать количество потерянных лет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что по уровню смертности от COVID-19 Россия занимает 106-е место в мире, по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек — 40-е место.