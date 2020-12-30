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Путин повысил возраст молодежи

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / AP

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике, который, в частности, предполагает повышение возраста российской молодежи. Документ опубликован на портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Теперь молодежью в России считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Также в законе закреплены такие понятия, как «молодая семья», «молодежная политика», «молодежное общественное объединение» и «молодой специалист».

К основным направлениям причислены поддержка молодежных инициатив и молодых семей, а также содействие межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере молодежной политики и так далее.

Работу над документом начали члены рабочей группы Государственного совета по направлению «Молодежная политика» при участии членов Совфеда и депутатов Госдумы в 2019 году. Сначала документ был доработан с учетом поступивших предложений от регионов, а затем обсуждался в комитетах с участием экспертов. Авторы законопроекта полагают, что инициатива расширит возможности молодых людей для использования таких мер государственной поддержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов.

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