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08:24, 1 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта правда о солдатах ВСУ в Богодаровке

Стрелок Долган: Погибшие в Богодаровке солдаты ВСУ были в зимней одежде и без снабжения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Российский стрелок 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Долган в разговоре с ТАСС раскрыл правду о солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших при штурме российской армией Богодаровки в Днепропетровской области.

«Закатывались в опорники, а там солдаты противника еще в зимних ватниках лежат. У них там ни снабжения, ничего не было», — вспоминает Долган.

Боец отметил, что солдаты ВСУ долгое время были на позициях без ротации.

О взятии Богодаровки стало известно 29 июня. Бойцы группировки войск «Восток» также продвинулись в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области и Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.

Ранее же Министерство обороны России раскрыло детали боев со взводом ВСУ при взятии Богодаровки.

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