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12:48, 29 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали боев со взводом ВСУ при взятии населенного пункта на СВО

Минобороны: Российские военные при взятии Богодаровки уничтожили более взвода ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные при взятии населенного пункта Богодаровка Днепропетровской области уничтожили более взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боев раскрыли в Министерстве обороны.

«В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Среди потерь ВСУ также названа техника: три боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».

О взятии Богодаровки стало известно ранее в понедельник, 29 июня. Сообщалось, что бойцам группировки войск «Восток» также удалось продвинуться в районах населенных пунктов Чаплино, Гавриловка, Коломийцы, Ровное Днепропетровской области и Любицкое, Даниловка и Омельник Запорожской области.

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