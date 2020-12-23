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Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о молодежной политике, который, в частности, предполагает повышение возраста российской молодежи до 35 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента среду, 23 декабря.

Такое изменение расширит возможности молодых людей для использования таких мер государственной поддержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения».

В настоящий момент к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет.

Работу над документом начали в 2019 году члены рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» при участии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Сначала документ был доработан с учетом поступивших предложений от регионов, а затем обсуждался в комитетах Совфеда и Госдумы с участием экспертов.

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