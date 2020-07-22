В Госдуму внесен законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

В Госдуму внесли законопроект о молодежной политике, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке говорится, что он носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов. Молодежная политика в документе определена как сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан.

Подчеркивается, что законопроект должен закрепить понятия «молодежь (молодые граждане)», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» с определением единых возрастных критериев — 35 лет.

При принятии закона численность молодежи в России увеличится на 12,7 миллиона человек и достигнет 41 миллиона. Благодаря этому, больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

Работу над документом начали в 2019 году члены рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика» при участии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Сначала документ был доработан с учетом поступивших предложений от регионов, а затем обсуждался в комитетах Совфеда и Госдумы с участием экспертов.