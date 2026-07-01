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08:38, 1 июля 2026Мир

Раскрыты планы руководства США возобновить войну с Ираном

WSJ: Трампу рассказали о вариантах возобновления войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассказали ему о возможных вариантах возобновления полномасштабной войны против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Президент Трамп рассматривал возможность возвращения к полномасштабной войне с Ираном, проведя в последние дни ряд бесед с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном по поводу новых ударов, но пока решил продолжить дипломатические переговоры», — говорится в публикации.

По словам опрошенных изданием чиновников, в центре обсуждений стоял вопрос о том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные удары по Ирану, которые в Белом доме описывают как «доведение дела до конца». Однако Трамп заявил своим помощникам, что, по его мнению, очередной раунд полномасштабных ударов может сорвать дипломатические усилия и снизить шансы Вашингтона ликвидировать иранскую ядерную программу.

Ранее сообщалось, что Трамп не видит проблемы в том, что переговоры с Ираном могут выйти за пределы установленного 60-дневного крайнего срока.

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