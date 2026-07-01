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06:58, 1 июля 2026Мир

На Западе рассказали о новом решении Трампа по Ирану

WSJ: Трамп не против, если переговоры с Ираном выйдут за пределы дедлайна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не видит проблемы в том, что переговоры с Тегераном могут выйти за пределы 60-дневного крайнего срока. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как сказано в статье, ранее американский лидер провел несколько встреч с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генералом Дэном Кейном. Политики обсудили возможность возобновить боевые действия против Ирана.

Дональд Трамп счел, что очередная серия полномасштабных атак помешала бы дипломатическим усилиям. Глава США не принял окончательного решения по этому вопросу, подчеркивает издание. Однако сообщил помощникам, что не станет возражать, если переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки затянутся и выйдут за пределы крайнего срока.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратили примерно 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в переговорах с США ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Пезешкиан раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать установки переговорной команды Ирана».

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