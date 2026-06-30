В США раскрыли потраченную на военную операцию против Ирана сумму

США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана

Соединенные Штаты потратили примерно 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Об этом рассказал глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут во время слушаний в Конгрессе, пишет РИА Новости.

В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы Штатов на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.

«Мы потратили около 30 миллиардов долларов», — отметил Воут.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в переговорах с США ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Пезешкиан раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать установки переговорной команды Ирана».

Также сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном.