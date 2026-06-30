В США раскрыли потраченную на военную операцию против Ирана сумму

Соединенные Штаты потратили примерно 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Об этом рассказал глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут во время слушаний в Конгрессе, пишет РИА Новости.
В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы Штатов на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.
«Мы потратили около 30 миллиардов долларов», — отметил Воут.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в переговорах с США ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Пезешкиан раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать установки переговорной команды Ирана».
Также сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном.