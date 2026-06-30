Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 30 июня 2026Мир

Уиткофф отправился в Доху для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Уиткофф отправился в Доху для переговоров с Ираном
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном. Об этом информирует телеканал CNN.

Глава МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Отмечается, что данный визит не связан с переговорами с США.

Ранее в СМИ писали, что Израиль ведет прослушку телефонных разговоров Уиткоффа и замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроке стабилизации ситуации с бензином

    Найдена связь между солнечным ожогом и одним из самых коварных видов рака

    В Госдуме отреагировали на угрозу полного запрета виз стран ЕС для россиян

    Российскому заключенному запретили менять пол

    Россиянка не выжила после попадания обломков дрона ВСУ в дачный дом

    В России оценили долю заемщиков с тремя и более кредитами

    В России заявили об исключении Зеленского из списка целей

    Слухи о завершении карьеры Пугачевой назвали пиар-ходом

    В России предупредили страны НАТО о возможности сбивать украинские дроны на их территории

    Роднина оценила допуск российских фигуристов до турниров ISU

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok