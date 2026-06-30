Уиткофф отправился в Доху для переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Уиткофф отправился в Доху для переговоров с Ираном

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном. Об этом информирует телеканал CNN.

Глава МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов. Отмечается, что данный визит не связан с переговорами с США.

Ранее в СМИ писали, что Израиль ведет прослушку телефонных разговоров Уиткоффа и замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.