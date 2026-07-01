В России начали маркировать жвачку

ЦРПТ: В России с 1 июля стартовала маркировка шоколадных изделий и жвачки

Маркировка сладостей, призванная обеспечить прослеживаемость ввозимого товара и стать дополнительным барьером для нелегальной продукции на рынке, стартовала в России. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») сообщает РИА Новости.

«С 1 июля обязательная маркировка распространяется на новые категории сладостей – шоколадные изделия (в том числе шоколадные плитки), драже, карамель и жевательную резинку», — сообщили в ЦРПТ.

Также с сегодняшнего дня в России запущена передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии, которая затронет в том числе мыло, моющие средства, средства для ухода за волосами и бритья и косметическую продукцию.

Ранее стало известно, что с 1 сентября обязательной в стране станет маркировка зубных щеток, ватных дисков, салфеток, мочалок, ватных палочек, зубных нитей и других средств гигиены.

