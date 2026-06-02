09:42, 2 июня 2026Экономика

В России запустят обязательную маркировку ватных дисков и зубных щеток

Маркировка ватных дисков, зубных щеток и мочалок станет в РФ обязательной с 1 сентября
Дмитрий Воронин

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

В России запустят обязательную маркировку зубных щеток, ватных дисков, салфеток, мочалок, ватных палочек, зубных нитей и других средств гигиены. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, с 1 сентября участники рынка соответствующих товаров должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак», а месяц спустя стартует нанесение кодов на продукцию, вводимую в оборот производителями и импортерами.

Как следует из материалов, с 25 сентября 2025 года был введен действующий сейчас добровольный и бесплатный пилотный проект, в рамках которого более 360 компаний уже получили 25 миллионов кодов маркировки и протестировали их нанесение.

Ранее для борьбы с фальсификатом и нелегальной продукцией в России начала действовать обязательная маркировка бритвенных лезвий, какао и детских игрушек.

