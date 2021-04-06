Российской экономике пообещали лучшее будущее

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз относительно экономики России и пообещал ей лучшее будущее. Об этом говорится в докладе организации.

МВФ считает, что в текущем году рост российской экономики составит 3,8 процента, а в 2022-м ВВП вырастет также на 3,8 процента. При этом за пандемийный 2020 год российская экономика, по оценке фонда, сократилась на 3,1 процента — это один из наиболее позитивных показателей среди стран, упомянутых в докладе. Меньшее падение пережили только Китай и Нигерия (2,3 и 1,8 процента ВВП соответственно).

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Экономика в текущем году будет быстро восстанавливаться: рост мирового ВВП прогнозируют на уровне 6 процентов. Лидерами роста в МВФ видят Индию, Китай и США. Ранее к похожему выводу пришло агентство Bloomberg, назвав США и Китай лидерами постпандемийного мира. Одновременно агентство подчеркнуло, что восстановление может носить однобокий характер из-за разных темпов вакцинации и различной финансовой политики государств.

Ранее во вторник, 6 апреля, прогнозом по восстановлению российского ВВП поделились в Центробанке. По словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, к допандемическому уровню ВВП страна вернется только в конце 2021 года. «Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года», — считает он. Тремасов пояснил, что возвращения к целевому уровню в 4 процента ждут в первом полугодии 2022-го.