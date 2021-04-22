США запретили Турции производить истребители F-35

Соединенные Штаты запретили Турции производить свои истребители F-35. Анкару исключили из специальной программы из-за поставок российских ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным издания, США расторгли совместный меморандум, подписанный Турцией в 2007 году. После Вашингтон повторно подписал документ с семью оставшимися участниками программы — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

В марте Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, такие попытки могут иметь нежелательные для Вашингтона последствия.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.