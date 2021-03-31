США захотели победить Китай в холодной войне «по примеру с СССР». Соответствующий материал политического обозревателя Брета Стивенса (Bret Stephens) «Как нам победить во второй холодной войне?» опубликовала The New York Times.

В тексте говорится, что стремление США победить растущий Китай потребует от Вашингтона поиска «секретного оружия», которое разрушило бы страну изнутри, как это было сделано в холодной войне с СССР.

Аналитик отметил, что это оружие не было создано ни ЦРУ, ни Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), ни оружейными лабораториями в Лос-Аламосе. По его словам, основным уязвимым местом Советского Союза стала «неэффективная коммунистическая экономика». Стивенс подчеркнул, что коммунизм «помогал Западу», так как обременял «империалистическое российское государство» и оно не могло угнаться за своими конкурентами на свободном рынке.

«Сейчас мы вступаем во вторую холодную войну, на этот раз с Китаем. Таков вывод американо-китайского саммита, который недавно состоялся в Анкоридже. Обе стороны ясно дали понять, что у них не только конфликтующие интересы, но и несовместимые ценности», — заявил Стивенс. В своей статье он предлагает подумать о том, каким может быть «секретное оружие», которое на этот раз США применят к Китаю.

Автор отмечает, что в Китае отказались от «ортодоксального марксизма», однако у государства есть уязвимые места. Первым из них Стивенс назвал вызывающий неприятие у соседних стран национализм, который объясняет «агрессивность Пекина». Также колумнист предложил использовать против Китая «культ личности» Си Цзиньпина. Помимо этого, США может помочь отрицательное отношение властей Китая к религиям, поскольку «религиозное сознание более свободно от политического контроля».

Ранее в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

В феврале Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».