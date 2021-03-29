США пообещали десятилетия господства над Китаем

США еще несколько десятилетий будут богаче Китая, если судить по ВВП на душу населения. Годы господства страны пообещал главный экономист Economist Intelligence Unit Саймон Баптист. По его словам, такая ситуация будет складываться еще по крайней мере 50 лет, передает CNBC.

Так эксперт отреагировал на недавнее выступление президента США Джо Байдена: во время пресс-конференции он объявил, что не позволит Китаю стать ведущей страной в мире. «У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире. Пока я тут, ему это не удастся», — говорил он.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? Байден рассказал о главных проблемах США Путин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами

Судя по последним данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая на душу населения в прошлом году прогнозировался на уровне 10 582 доллара, это примерно в шесть раз меньше, чем в США. «Я думаю маловероятно, что Китай достигнет американского уровня ВВП на душу населения — нашей меры богатства — по крайней мере в течение следующих 50 лет, если вообще когда-либо», — заключил Баптист.

Ранее международная страховая компания Euler Hermes пришла к выводу, что Китай может получить выгоду от новой программы по стимулированию американской экономики. Общий объем расходов в рамках программы должен составить 1,9 триллиона долларов в течение ближайших двух лет. В том числе, ожидают эксперты, 360 миллиардов в итоге пойдет на увеличение импорта товаров и услуг. Из них 60 миллиардов станут «подарком» для Китая.

В феврале Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».