Пушков рассказал о «страшном вызове и огромной угрозе» для США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Китай «страшным вызовом и огромной угрозой» для США. По мнению сенатора, Вашингтон не сможет достичь соглашения с Пекином о новом мировом порядке. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Таким образом член Совфеда прокомментировал призыв бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера заключить договор с Китаем. По словам дипломата, в противном случае мир ждет конфронтация, подобная той, что предшествовала Первой мировой войне.

Пушков отметил, что Вашингтон и его западные партнеры не готовы строить отношения с другими державами, учитывая их интересы. Кроме того, сенатор напомнил о недавнем заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который подчеркнул необходимость выстраивать диалог с Пекином с позиции силы.

«Не только для демократов, но и для республиканцев Китай — не партнер, а страшный вызов и огромная угроза. (...) Сделка предполагает учет интересов партнера, а для правящих ныне сил в США это — анафема. Они верят только в те сделки, когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта, а такая сделка с Китаем невозможна», — рассказал Пушков.

Ранее Блинкен в интервью телеканалу CNN анонсировал принятие Соединенными Штатами серьезных мер в отношении России, в действиях которой Вашингтон видит агрессию.