В России оценили обещание США выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обещание США выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Он прокомментировал соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, Блинкен своим заявлением не напугает Пекин, а лишь «насторожит еще больше и подтолкнет к альянсу с Москвой».

«Да и нет у США силы справиться со все более мощным Китаем. Новая команда в Вашингтоне мыслит старыми категориями 20 века», — заключил Пушков.

Ранее Блинкен заявлял, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. В том же интервью телеканалу CNN он анонсировал принятие Соединенными Штатами серьезных мер в отношении России, в действиях которой Вашингтон видит агрессию.

МИД Китая ввел санкции против физических лиц и предприятий из США и Канады 27 марта. Под ними оказались в том числе глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Причиной для взаимных санкций стал доклад аналитического центра Newlines Institute, авторы которого обвинили Китай в нарушении каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Они нашли доказательства, якобы подтверждающие систематические нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств в Синцзьянь-Уйгурском регионе страны.