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В США рассказали о «вынужденных» отношениях с Китаем

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Фото: ALY SONG / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о «вынужденных» отношениях с Китаем. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS.

Блинкен, отвечая на вопрос о возможности провести «красные линии» в отношениях с Пекином, отметил, что в любом случае Вашингтону придется иметь дело с КНР. Он подчеркнул, что США сейчас не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. «В этих отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества», — резюмировал американский дипломат.

Глава Госдепа пояснил, что среди таких сложностей, среди прочего, и вопрос политики Китая в Синьцзяне.

Ранее сообщалось, что Пентагон считает правила международного порядка и экономику основными сферами противостояния США и Китая. В то же время первый замминистра обороны Кэтлин Хикс отказалась называть неизбежным конфликт с Пекином в военном измерении. Хикс отметила, что стороны должны избегать ненужной военной напряженности, поскольку она противоречит национальным интересам двух стран.

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