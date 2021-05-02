США предрекли катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»

США предрекли катастрофу из-за попыток президента страны Джо Байдена «грозить» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет The National Interest.

По словам автора статьи, Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией, но также пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. В The National Interest считают, что это стало «последним предупреждением» президента США Путину.

Журналист американского издания отмечает, что подобная политика Байдена может привести к формированию вынужденного союза Москвы и Пекина, противостояние с которым может обернуться катастрофой. Он также подчеркнул, что так как Вашингтон готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, то ему не следует упускать возможные геополитические риски, связанные со стратегическим треугольником США-Китай-Россия.

Ранее в США заявили, что подход администрации президента Джо Байдена к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что американская сторона не стремится к эскалации напряженности во взаимодействии и желает стабильности, которая предполагает диалог.