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В США высказались о подходе к отношениям с Россией

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Фото: Bill Clark / Getty Images

Подход администрации США к отношениям с Россией неизбежно предполагает диалог. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает ТАСС.

Она выступила на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета, посвященного анализу роли Москвы в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Купер отметила, что американская сторона не стремится к эскалации напряженности во взаимодействии и желает стабильности, которая предполагает диалог.

«Что касается спектра вызовов в регионе, США рассматривают эту конкуренцию не сквозь призму игры с нулевой суммой», — подчеркнула Купер. Она добавила, что президент США Джо Байден открыт к ведению переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам представителя Пентагона, власти страны приветствуют тот факт, что Москва поддерживает правительство национального единства в Ливии.

28 апреля Байден обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». В ходе выступления он заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, однако обещает последствия за «вмешательства».

Москва в ответ поприветствовала заявление Байдена. «Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, "когда это в наших общих интересах"», — сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

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