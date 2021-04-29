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Американцы начали массово скупать оружие из-за Байдена

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Фото: George Frey / Reuters

Жители США бросились в магазины оружия после заявления президента страны Джо Байдена о намерении существенно ограничить его распространение и бороться с самоделками, сообщает «РЕН ТВ».

В своем выступлении 29 апреля Байден назвал настоящей эпидемией применение огнестрельного оружия в насильственных целях в США, добавив, что конгрессу «настала пора действовать». Президент намерен бороться с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете.

На фоне этих заявлений в США поползли слухи, что продажу оружия ограничат. И американцы стали массово скупать винтовки и пистолеты. Продавцы же уверены в своем будущем и намерены игнорировать призывы Байдена ограничить распространение оружия. К примеру, один из них рассказал, что печатает раму для пистолета на 3D-принтере и призывает делать так и остальных, выставляя в свободный доступ макет рамы.

Ранее в марте стало известно, что в Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, в результате погибли 10 человек, в том числе один полицейский. Как рассказали очевидцы, неизвестный внезапно открыл стрельбу в магазине, в результате чего покупатели впали в панику и разбежались. На место происшествия прибыли полицейские. Мотив стрелка пока не установлен.

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