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В США в результате стрельбы погибли три человека

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Фото: EDUARDO MUNOZ

В американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает местная медицинская служба в Twitter.

По данным сотрудников правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Полицейские сообщили, что на данный момент не располагают информацией о личности стрелка и его вероятных мотивах. Предполагается, что инцидент носит бытовой характер.

23 марта сообщалось, что в американском Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина внезапно устроил стрельбу в супермаркете, в результате погибли 10 человек. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший был ранен, его задержали.

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