При стрельбе в бизнес-комплексе в США погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в бизнес-комплексе в городе Ориндж в американском штате Калифорния. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Подозреваемый в стрельбе ранен и доставлен в госпиталь, его состояние неизвестно.

Уточняется, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет. Правоохранители не пострадали.

23 марта сообщалось, что в американском Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина внезапно устроил стрельбу в супермаркете, в результате 10 человек погибли. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший был ранен, его задержали.

17 марта в американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения. Два других инцидента произошли в Атланте. При стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. В полиции отметили, что связь между убийствами на данный момент не установлена.