Мужчина устроил стрельбу в супермаркете и убил шесть человек

В Боулдере, штат Колорадо (США) вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете, в результате погибли шесть человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных представителей правоохранительных органов.

Инцидент произошел в понедельник, 22 марта. Как рассказали очевидцы местным телеканалам, неизвестный внезапно открыл стрельбу в магазине, в результате чего покупатели впали в панику и стали разбегаться. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший задержан, его увели в наручниках, в крови и по пояс обнаженного. Мотив стрелка пока не установлен.

Как сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о произошедшем. Его команда будет держать главу государства в курсе по дальнейшего мере развития событий.

Ранее в американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения. Два других инцидента произошли в Атланте. При стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. В полиции отметили, что связь между убийствами на данный момент не установлена.