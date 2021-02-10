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В США мужчина устроил смертельную стрельбу в клинике

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Фото: Pixabay.com

В американском городе Буффало в штате Миннесота мужчина устроил стрельбу в клинике «Аллина Хелс». Об этом пишет газета Star Tribune со ссылкой на аудиозапись сообщения, которую подтвердили в полиции.

По данным издания, минимум пять человек были ранены. CNN передает, что один из раненых скончался в больнице. На данный момент неизвестно, был ли он сотрудником или пациентом клиники.

Кроме того, стало известно, что один из пострадавших был выписан из госпиталя, а еще трое находятся в тяжелом состоянии, по оценке медиков.

Глава полиции Буффало Пэт Будке на пресс-коференции сообщил, что стрелявшим оказался 67-летний местный житель. Он был задержан и в настоящее время находится под стражей. По словам главы полиции, мотива мужчины пока неизвестны. По одной из версий, он был недоволен оказанными ему в клинике услугами.

Ранее сообщалось, что в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения. Отмечается, что нападавший использовал небольшой пистолет и выстрелил лишь один раз.

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