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Мужчина расстрелял пастора в техасской церкви

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Фото: pixabay.com

В методистской церкви Старрвилля в Вайноне, штат Техас (США) произошла стрельба. Как рассказал шериф Ларри Смит, в результате был убит пастор, еще два человека пострадали. Об этом сообщает телеканал KLTV.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 3 января, когда пастор с женой и еще несколькими людьми пришли в церковь. Когда священник открыл дверь в туалет, то увидел там мужчину с сумкой. Пастор направил на него свой пистолет, однако тот набросился на него, выхватил оружие и расстрелял. После он выстрелил еще в одного человека, убежал из церкви и скрылся на автомобиле. Еще один человек пострадал при падении.

По словам шерифа, стрелок прятался в церкви после случившейся накануне перестрелки. Полиция устроила погоню и смогла остановить его в Маршалле. При задержании он получил ранение в руку, сейчас он госпитализирован. «Ведется расследование по факту тяжкого убийства, караемого смертной казнью», — заключил шериф в ходе брифинга.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт выразил соболезнования и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов.

1 января на востоке Москвы произошел массовый конфликт со стрельбой. Прибывшие сотрудники полиции задержали по меньшей мере 35 человек. Источник отметил, что стрельба велась из охолощенного оружия. Позже выяснилось, что на месте драки было три автомобиля, два из которых на данный момент удалось найти. О пострадавших в результате конфликта не сообщалось. Предполагается, что участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.

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