Стало известно о массовом конфликте со стрельбой в Москве

Массовый конфликт со стрельбой произошел на востоке Москвы. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, инцидент случился утром 1 января на Уральской улице. Прибывшие сотрудники полиции задержали по меньшей мере 35 человек. Источник отметил, что стрельба велась из охолощенного оружия.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, все задержанные проживали в окрестных хостелах. К моменту прибытия правоохранителей они покинули место происшествия, однако там нашли следы крови. Позже выяснилось, что на месте драки было три автомобиля, два из которых на данный момент удалось найти.

О пострадавших в результате конфликта не сообщалось. Предполагается, что участники драки были в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В декабре прошлого года мужчина совершил вооруженное нападение на банк в Москве и устроил там стрельбу. Он потребовал денег, но, не взяв наличные, скрылся. В результате ЧП никто не пострадал.