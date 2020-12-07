Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу

Житель Москвы, который оказался на месте стрельбы сержанта полиции в 13-летнюю школьницу во время инцидента, рассказал о произошедшем в беседе с «МК».

По словам очевидца, возвращаясь домой со своей девушкой, они услышали два хлопка и женские крики о помощи. Придя к месту происшествия они увидели лежащую на лавочке девочку и мужчину, который скрылся в подъезде. Школьница рассказала очевидцам о случившемся, после чего они вызвали скорую помощь и полицию.

До приезда экстренных служб мужчина вернулся вместе с женщиной — вероятно, мамой девочки. Свидетель произошедшего рассказал, что они оба были в нетрезвом состоянии. «Я сообщил им, что сейчас приедет «скорая» и полиция. Услышав это, мужчина сказал, что он сам из полиции и все решит», — рассказал он.

После этого мужчина и женщина потащили девочку силой в подъезд. «Через минуты три, после того, как они скрылись в подъезде, девочка вновь появилась на улице, видимо ей удалось вырваться. Она еле прыгала на одной ноге, потом упала. За ней снова вышла пьяная парочка», — поделился очевидец, добавив, что в этот момент уже приехали полицейские и скорая помощь.

Как стало известно ранее, 5 декабря родители девочки пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., служащего в полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся дома с родителями. Как она позже рассказала, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда мужчина разозлился и достал оружие. Он сначала выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. При этом мужчина использовал травматический пистолет.

Школьницу госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сержант задержан, он будет уволен из МВД.