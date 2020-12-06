В Москве полицейский выстрелил в школьницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с пулевым ранением коленного сустава госпитализирована 13-летняя девочка. Соседи рассказали о громких криках во дворе жилого дома на юге столицы, после чего раздались хлопки. По их словам, мужчина пытался затащить девочку в подъезд, но та сопротивлялась. Предположительно, конфликт начался еще в квартире, где полицейский поссорился с матерью школьницы.

Инцидент произошел вечером 5 декабря на Судостроительной улице, уточняет Telegram-канал «112». Табельный пистолет против ребенка применил старший сержант. Во время ссоры он вытащил оружие из кобуры и прострелил девочке ногу. На крики прибежали соседи и спасли ребенка, вызвали скорую помощь.

Полицейский знаком с родителями пострадавшей. Конфликт вспыхнул после того, как мужчина пытался домогаться девочки. Сержант задержан, сейчас он у следователя.

Возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, сотрудник патрульной-постовой службы территориального отдела МВД задержан. С ним проводят необходимые следственные действия в подразделении ведомства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ребенок в больнице проходит обследование.